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6 ay hapsi istenen Metin Hara'nın avukatından iddialara yönelik cevap geldi

Diploması olmadığı halde kendini doktor olarak lanse ettiği gerekçesiyle BİMER'e şikayet edilen Metin Hara'nın iş yeri mühürlenmiş ve 6 ay hapsi istenmişti. Çıkan haberlerden sonra Hara cephesinden ilk açıklama geldi.

16.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü yazar Metin Hara, kendi kendini doktor ilan ettiği gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi. BİMER'e şikayet edilen Metin Hara'nın hapsi istenmişti.

Soruturmada Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendikten sonra ünlü yazarın iş yeri mühürlendi. Metin Hara'nın avukatından konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

"İŞ YERİNİN MÜHÜRLENDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Hara'nın avukatının yaptığı açıklama şöyle;

"Müvekkil Metin Hara'nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz.

Zira konu toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötü niyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYMAKTADIR"

"Evvela belirtilmesi gereken husus, Müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist ünvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır.

2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır.Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu hususlar kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla."

Diploması olmadan kendine doktor süsü veren Metin HaraDiploması olmadan kendine doktor süsü veren Metin Hara'nın hapsi istendi

6 ay hapsi istenen Metin Hara'nın avukatından iddialara yönelik cevap geldi

Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi, Metin Hara, Magazin


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