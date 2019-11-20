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6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü

Akhisar'da iki çocuk annesi kadın, 6 ay önce evlendiği kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.

20.11.2019 08:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:42

'da evli ve ilk kocasından olma iki çocuk annesi 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği ikincisi kocası 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 sokak üzerinde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş'ı kafasında vurdu. Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri cinayet zanlısı Alpaslan Nilitaş'ı yakalayarak gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayete kurban giden Nevin Nilitaş'ın cenazesi incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

6 ay önce evlendiği kocası tarafından öldürüldü

Akhisar, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
FEVZİ:ülkemizde evlilik yasak edilmeli. . zaten eşlerin bir birine faydası olmuyor baksanıza ne zalimler var hayatta.
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GİZEM:Ah kurban olduğum Allah''ım bunlar kıyamet alameti mi? İçimiz dayanmıyor artık. . .
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CASAB:kıyamet diye bir şey kopmayacak korkma
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KENYALI:ya yeter artık arkadaşlar çaresi yok mu bu illetlerin sonu gelmicek mi biz kadınların ölmesini istemiyoruz.
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MALATYALI:Bu kadının hiç mi suçu yok?Evlenmişsin 2 çocuğun var kocandan çocuklarında ayrılarak daha iyisini mi bulacaktın? buldu mu?Dahada beterine düştün canına mal oldu.
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FAKİR VATANDAŞ:idam gelmezse bu caniler devam edecekler
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DZ:Çocuklu iseniz ikinci kez asla evlenmeyin
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KADINA YAZIK:TİPE BAK TAM BİR KEŞ
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