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6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım atamıyorlar

Antalya'da park ve bahçeler ekipleri son 6 aydır her sabah adını 'Gel Oğlum' koydukları sarışın köpek ile mesai yapıyor.

21.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:48 6 aydır 'Gel Oğlum' ile mesai yapıyor, onsuz adım atamıyorlar
'da park ve bahçeler ekipleri son 6 aydır her sabah adını 'Gel Oğlum' koydukları sarışın köpek ile mesai yapıyor. Gel Oğlum, ekipmanların başında duruyor, işçilere sarılıp onlarla birlikte tüm gün park bahçe geziyor.

Antalya'nın ilçesi Park ve Bahçeler ekiplerinin gözdesi sarışın köpek 6 aydır iş motivasyonlarını arttırdı. 'Gel Oğlum' ismini verdikleri köpek ekiplerin bir an olsun yanından ayrılmıyor, ekipmanlarını koruyor. Çoğu zaman traktör kasasına binip bitkilerle yolculuk eden Gel Oğlum, çalışanları kaybettiğinde ise, toplanma noktasına giderek akşam saatlerinde ekiplerin geri dönmesini bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Park ve Bahçeler Serik Sorumlusu Süleyman Doğan, köpeğe "Gel Oğlum" ismini verdiklerini belirterek, "Arkadaşlarımıza eşlik ediyor. Geçenlerde 'gel oğlum, git oğlum' dedikçe ismini 'Gel Oğlum' koymaya karar verdik. İsimi tescil ettirdik, aşılarını ve tüm bakımlarını yaptırdık. Kendisine bir kulübe de yaptırdık" şeklinde konuştu.

İş sırasında aletlerin ve römorkun başında durduğunu dile getiren Doğan, "Gel Oğlum işçilerimizi motive ediyor. Diğer birimlerdeki personeller de onu seviyor. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyor. Biz kendisini korumaya aldık, o bizi sevdi, biz de onu sevdik" diye konuştu.

"Mesaiye bizimle başlıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Park ve Bahçeler biriminde çalışan Bahri Erişte, Gel Oğlum'un her sabah kendileriyle birlikte mesaiye başladığını anlatarak, "Biz akşam mesaiyi bitirene kadar traktörün dibinden bir yere ayrılmaz. Eğer ayrılırsak bizi bulana kadar arar. Bizi bulamadığında ise araç parkına giderek bizi orada bekler" diye belirtti.

"Hayvanlara bakış açımız değişti"

Bir diğer personel Adnan Gündoğdu ise, son altı aydır işlerinin güzelleştiğini ifade ederek, "Bu güzelleşmenin tek kaynağı sarışın köpeğimiz. Onun aramıza katılmasıyla çalışma motivasyonumuz arttı. Köpek bizimle beraber olduğu zaman işler güzelleşiyor, amirlerimiz de bizden memnun kalıyor. Onunla tanıştığımız ve bize verdiği katkıdan dolayı hayvanlara bakış açımız bile değişti" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Antalya, Sabah, serik, Güncel

Kaynak: İHA

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