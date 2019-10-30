Haberler » Güncel » 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu.

30.10.2019 19:526 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaklaşık 6 aydır kayıp olan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, bazı vatandaşlar, Doğanlar Mahallesi Topraklık mevkisinde yabani hayvanlar tarafından zarar verilmiş, tanınmaz halde bir ceset buldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin üzerindeki pantolonun cebinde Ünsal Ersöz'e (68) ait kimlik ve bir ev anahtarı buldu.
Yaklaşık 6 aydır kayıp olduğu öğrenilen Ersöz'ün cesedi yapılan incelemeden sonra otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz"
22:56 Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
22:54 Irak'ta 6 gün içinde 100 kişi öldü
22:53 "Selam ya Resulallah" etkinliği başladı - SARAYBOSNA
22:52 - Ayn El Arab'da Sessiz Bekleyiş Devam Ediyor
22:52 Suriye anayasa komitesi ilk kez toplandı
22:52 İmamoğlu: "Türkiye elbette güneyindeki teröre karşı tedbir almak zorunda"
30.10.2019 22:56:42