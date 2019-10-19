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6 aydır maaşını alamayan Colin Kazım ve arkadaşları maçta protesto yaptı, 2 gol yedi

Meksika Birinci Futbol Ligi'nde eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da formasını giydiği Veracruzlu oyuncular, uzun zamandır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle maçın ilk 5 dakikasında protesto yaparken 2 gol yedi.

19.10.2019 14:29

Eski milli oyuncu Colin Kazım'ın da forma giydiği Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımlarından Veracruz oyuncuları, Tigres ile karşılaştıkları mücadelenin başında maaşlarını alamadığı için yönetimi protesto ederken rakip futbolcular 2 gol attı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 6 aydır maaşını alamayan Veracruzlu oyuncular, Tigres ile karşılaşacakları maçta yönetimi protesto etme kararı aldı.

PROTESTO SIRASINDA RAKİP 2 GOL ATTI

Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte Veracruzlu oyuncular topu kaleciye gönderdikten sonra protesto amaçlı yerlerinden kıpırdamadı. Tigresli futbolcular da yaklaşık 1,5 dakika boyunca yarı sahasında bekledi. Fakat daha fazla beklemeyen Tigresli oyuncular, rakiplerinin protestosu devam ederken Eduardo Vargas ve Andre-Pierre Gignac ile 2 gol attı.

Veracruzlu futbolcuların eylemi 5. dakika itibariyle sona erse de 8. dakikada Eduardo Vargas'ın attığı 3. gole engel olunamadı. Eski milli oyuncu Colin Kazım, 90. dakikada Veracruz'un tek golünü attı ve maç 3-1 sona erdi.

Maçtan sonra Veracruzlu oyuncular rakip futbolcuları da alkışlayarak protesto etti.

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6 aydır maaşını alamayan Colin Kazım ve arkadaşları maçta protesto yaptı, 2 gol yedi

Colin Kazım, Meksika, Spor

Kaynak: AA

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