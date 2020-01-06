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6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu

6 aylık hamile olan Amerika Kadın Milli Futbol Takımı kaptanı Alex Morgan, yaptığı antrenmanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Videosu bir anda beğeni yağmuruna tutulan Morgan'ın hedefinde, Tokyo Olimpiyatları'nda forma giymek var.

06.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:21

Dünyanın en iyi kadın futbolcularından kabul edilen Amerikalı Alex Morgan'ın, 6 aylık hamile haliyle yaptığı antrenman, sosyal medyanın gündemine oturdu.

2014 yılında, kendisi gibi futbolcu olan Servando Carrasco ile evlenen Morgan, Ekim ayında hamile olduğunu duyurmuştu. Hamileliği süresince futbolu bırakan Morgan, buna karşın antrenmanlarına devam ederken son yaptığı paylaşım görenleri şaşırttı.

AMACI OLİMPİYATLARDA FORMA GİYMEK

Son derece tempolu bir şut antrenmanı yapan Morgan, bu anları sosyal medyadan paylaştı. Hayranları, Alex Morgan'ın videosunu beğeni yağmuruna tuttu.

Amerika Kadın Milli Futbol Takımı ile yaz aylarında Dünya Kupası zaferi yaşayan ve takımın kaptanlığını yapan 30 yaşındaki Morgan'ın antrenmanlarına devam etmesinin sebebinin, bu yaz Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat oyunları kadrosunda yer almak için olduğu öğrenildi.

6 aylık hamile Alex Morgan'ın yaptığı antrenman sosyal medyanın gündemine oturdu

Amerika Birleşik Devletleri, Spor


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