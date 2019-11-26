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6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı

6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı iddialarını kabul etti. Genç oyuncu, "Haberler doğru, fotoğraflardaki kişi eşim" dedi.

26.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:31

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaş'nın 2016 yılında evlendiği Mustafa Can Keser'in bir kadınla görüntülenmesi gündemine bomba gibi düştü.

"SARHOŞ BİR KADIN BANA BİR ŞEY SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORDU"

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu ihanet iddialarıyla sarsıldı. Eş Mustafa Can Keser'in iddiaların ardından sosyal medya hesabından "Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir kadın müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu" sözüyle olayı yalanladı. Ancak Damla Ersubaşı, görüntülerdeki kişinin eşi olduğunu kabul etti.

"HER ŞEY AŞİKAR"

UçanKuş'a konuşan Ersubşaı, "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şuan bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" dedi.

"AHLAKSIZ DURUMDAN DOLAYI TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Mustafa Can Keser ise Instagram hesabından ihanet iddialarından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün hakkımda çıkan "eşini aldattı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bana bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir. Konu ile ilgili tarafıma yapılan bu ahlaksız durumdan dolayı tüm yasal haklarımı kullanacağım.. Kamuoyuna duyurudur."

Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradıGünün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı

6 aylık hamile oyuncu Damla Ersubaşı, eşi tarafından ihanete uğradığını doğruladı

Sihirli Annem, Magazin


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