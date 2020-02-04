Haberler » 3. Sayfa » 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı - Haberler

6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

04.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:026 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinden 3 ayrı adresten su sayaçları çalınması, bağ evinden hızar makinesi, hilti, matkap, ilaç pompası, Cevher Dudayev mahallesinde bir evden altın saat, altın künye, halı, televizyon uydusu, Yeni Mahallede bir iş yerinden ses sistemi çalınması ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin V.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan V.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
10:53  Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi
4.02.2020 12:24:00