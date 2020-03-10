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6. Balkan Panorama Film Festivali yola çıktı

İzmirli sinemaseverleri Buca'da buluşturan Balkan Panorama Film Festivali, 6'ncı buluşma için yola çıktı.

10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
6. Balkan Panorama Film Festivali yola çıktı

Balkanlardan gelen sanat rüzgarı sonbaharda Buca 'da esecek

Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek festival bu yıl 15 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kenti sanatın ve sanatçının merkezi haline getirmek için hız kesmeyen Buca Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı Bölümü tarafından bu yıl 6'ncı kez sinemaseverleri bir araya getirecek Balkan Panorama Film Festivali'nin tarihleri belli oldu.

Geçtiğimiz aralık ayında Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde Balkan ve Türk sinemasının başarılı isimlerini bir araya getiren festival, 2020 yılında 15 - 21 Ekim tarihleri arasında Buca Belediyesi tarafından düzenlenecek.

DOLU DOLU FESTİVAL HAFTASI

Bu yıl 6'ncı kez gerçekleştirilecek festival, ilk defa kurmaca ve belgesel filmleri kapsayan ulusal ve uluslararası uzun metrajlı film ve ulusal ve uluslararası kısa metrajlı film dallarında yarışma düzenleyip ödüller verecek. Festival kapsamında bu yıl, 100'ün üzerinde filmin sinemaseverlerle bir araya gelmesi planlanıyor.Gösterimlere oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sinema sektörünün çok sayıda emekçisi katılım göstererek söyleşiler gerçekleştirecek. Film seçkilerinin yanı sıra gerçekleştirilecek sinema workshopları, sergiler, konserler ve birçok daha sürpriz etkinlik İzmirli sinemaseverlere dopdolu, keyifli bir haftayaşatacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Film Festivali, Buca, Güncel
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