6. Barış ve Sevgi Buluşmaları, Beylikdüzü'nde başlıyor

BEYLİKDÜZÜ'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Aydın Kurtoğlu konseri ile başlıyor. 30 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek buluşmalarda, İstanbulluları dopdolu, çok renkli bir program bekliyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, "6 yıldır hayatı şölene çevirdiğimiz büyük buluşmamız" diyerek tüm İstanbulluları davet ettiği festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü'nün ardından gerçekleşecek ve Aydın Kurtoğlu konseriyle başlayacak. Geçen yıl teması 'eğitim' olan Çardak Altı Sohbetleri'nin bu yılki teması 'umut' olarak belirlendi. Çardak Altı Sohbetleri'nde birbirinden değerli isimler, yemyeşil ağaçların gölgesinde gerçekleştirecekleri keyifli sohbetlerde umut kavramını masaya yatıracak. Sahaf Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri'nde ise ünlü isimlerin katılımıyla sohbetler gerçekleştirilecek. Streetball ve Tavla Turnuvaları ile Mini Golf etkinliğinin de düzenleneceği festivalde, Spining ve Zumba Show gösterileri coşku dolu anlara sahne olacak.

'UMUT' KAVRAMI HER AÇIDAN ELE ALINACAK

Çardak Altı Sohbetleri'nde umut temalı söyleşiler, 31 Ağustos - 8 Eylül tarihleri ve 19.00 - 20.30 saatleri arasında, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Ahmet Ümit, Gani Müjde, Azra Kohen, Altan Öymen, Yılmaz Karakoyunlu, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu, Rutkay Aziz, Canan Kaftancıoğlu, Candan Erçetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sedef Kabaş, Prof. Dr. Bengi Semercioğlu, Emin Çapa, Arda Çoşkun, İhsan Bayülken ve Lale Orta'ın konuk olacağı Çardak Altı Sohbetleri'ndeki söyleşi başlıkları ise, Umut ve Sanat, Umut ve Siyaset, Umut ve Eğitim, Umut ve Nazım Hikmet, Umut ve Kadın, Umut ve Ekrem İmamoğlu Özel, Umut ve Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe, Umut ve Spor. Siyasi Liderlerle Sohbet etkinliği, bu yıl da tüm siyasi partilerin Beylikdüzü ilçe başkanları ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla 'Umut ve Yerel Siyasetçiler' şeklinde belirlendi.

SAHAF SÖYLEŞİLERİ'NDE YAZARLAR OKURLARLA BULUŞACAK

Festival kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sahaf Söyleşileri, 31 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde ve 17.00 - 18.30 saatleri arasında Ümit Nar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Serdar Kuzuloğlu, Ömer Durmaz, Miraç Güldoğan, Sibel Yükler, Karin Karakaşlı, Gamze Arslan, Güven Erkin Erkal, Bilge Kösebalaban, Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ekrem Işın, Osmantan Erkır, Seda Özen, Emrah Safa Gürkan ve Buket Uzuner'in konuk olacağı Sahaf Söyleşileri'nde, 'Kitapsız Dünyanın Sahafları, Kitap ve Dergi Kapakları Üzerinden Basın Yayın Ressamlarının Tarihine Kısa Bir Bakış, Yazarın Odalarını Açmak: Kendine Ait Bir Zaman, Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi, 19. Yüzyıl İstanbul'unda Gündelik Hayat, Atatürk'le Bir Tren Yolculuğu, Şehri Yaşayarak Korumak, Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak, Ne Olacak Sahaf Semahat'in Durumu?' başlıklı keyifli sohbetler gerçekleştirilecek.

SPORTİF ETKİNLİKLER HEYECANLI ANLARA SAHNE OLACAK

6. Barış ve Sevgi Buluşmaları, sporseverler için de çekişmeli ve keyifli dakikalara sahne olacak. 2 - 8 Eylül tarihlerinde 18.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacak Streetball ve Tavla Turnuvaları ile Mini Golf aktivitesi büyük çekişmeye sahne olacak. 3 Eylül saat 18.00'de ise Spining Show ve Zumba Show yapılacak.

FESTİVALDE HER GÜN KONSER OLACAK

6. Barış ve Sevgi Buluşmaları konser programı kapsamında, sevilen sanatçılar her akşam 21.15'te Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda Beylikdüzü halkı ile buluşacak. Aydın Kurtoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile başlayacak ve 8 Eylül'e kadar devam eden konserlerde, Fettah Can, Güliz Ayla, Bora Duran, Eypio, Ender Balkır, Resul Dindar, Ceylan Ertem, Gökhan Tepe ve Edis sevilen şarkılarıyla sahne alacak. 8 Eylül Pazar günü festival sona ererken, genç sanatçı Edis müzikseverlere muhteşem bir gece yaşatacak.