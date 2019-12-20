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6 bin 300 Mehmetçik yemin etti

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki 6 bin 300 Mehmetçik için yemin töreni düzenlendi.

20.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:21 6 bin 300 Mehmetçik yemin etti
15. Eğitim Tugay Komutanlığındaki 6 bin 300 Mehmetçik için yemin töreni düzenlendi.

Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile yurdumuzun dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 37. dönem yükümlü bedelli 6 bin 300 er yemin etti. Törende Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı konuşma yaptı. Birliğe ilk katılan asker ve ailesine Vali Varol tarafından belge ile hediyeleri verildi.

Resmigeçidin ardından tamamlanan törenin sonunda vatandaşlar Vali Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - AMASYA

Piyade, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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