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6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı

6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldıANKARA - Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.

20.09.2019 14:08
6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı
ANKARA - Başkent'te kuyumcudan bir kadın, kaş ile göz arasında 6 bin liralık kolye çaldı.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus çarşısında bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen bir kadın, Metin Gürnayak'tan çocuklarına altın kolye almak istediğini belirterek, kolyelerin altın ayarına bakmak için teraziye koymasını ve kontrol etmesini istedi. O sırada hırsız kadın altın kolyeleri teker teker sakin bir şekilde cebine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının soğukkanlı olması dikkat çekti.
Kuyumcu Metin Gürnayak, "Müşteri bayan girdi ama hiç hırsız görüntüsü yoktu, çocuk için kolye almak istediğini söyledi. Altını teraziye koydum. Beğenmediğini söyledi, diğerine bakmak istedi. 2 veya daha fazlasını aldığını hissettim, arkasından gittim ama yetişemedim. Güvenlik kameralarına baktığımızda aldığını gördük" şeklinde konuştu.
6 bin TL değerindeki altın kolyeleri kaşla göz arasında böyle çaldı

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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