Sanatseverler 20-23 Şubat arası 12.00-19.00 saatleri arasında etkinlikleri ziyaret edebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle, Swissotel Büyük Efes 'in ev sahipliğinde düzenlenen 6.Büyük Efes Sanat Günleri başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu sanata ve sanatçıya istediği ortam yaratılmazsa, yapılan tüm çalışmaların anlamını yitireceğini söyledi. Mustafa Özuslu sözlerine "Değerli arkadaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak desteklediğimiz Büyük Efes Sanat Günleri'nde bu yıl da sanatseverler bir araya geldi. Sanat hayatımızın kendisidir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başta başkanımız Tunç Soyer olarak üzere sanat ve sanatçıyı desteklemeyi şiar edinmiş bir yönetimiz. İzmir'in sanatın başkenti yapılması vizyonunu ortaya koyan bir belediye başkanı olduğu sürece, bu şehirde sanat hep var olacaktır" diye devam etti.

ÖZEL SEÇKİLER SERGİLENECEK

Büyük Efes Sanat Günleri bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getiriyor. İspanya'dan Galeria Joan Gaspar'ın Picasso, Salvador Dali ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60'i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300'ü aşkın sanat eseri 20-23 Şubat tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor.