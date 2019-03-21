6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri için 15-19 Mart 2019 tarihleri arasında 6 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yapan Emax sonuçları açıkladı. Emax'ın yaptığı ankete göre, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı ipi göğüslerken, Eskişehir'de Millet İttifakı yarışı önde götürüyor. Antalya, Eskişehir, Adana, Bursa ve Mersin'deki farkın çok az olması dikkat çekti.

EMAX Araştırma Şirketinin anket çalışması 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi.

Araştırma, 6 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 7 bin 172 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

ADANA

Anket çalışmasında, MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü'nün yüzde 42,1, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Zeydan Karalar'ın ise 41,6 oy alacağı öngörüldü.

ANTALYA

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in yüzde 44,5, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in ise yüzde 42,8 oy alacağı öngörüldü.

BURSA

Araştırmada, vatandaşa, "Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" soruldu. Yüzde 43,6'lık kesim AK Parti'nin Adayı Alinur Aktaş, yüzde 42,9'luk kesim CHP'nin Adayı Mustafa Bozbey dedi.

ESKİŞEHİR MİLLET İTTİFAKI'NDA

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Büyükerşen'in yüzde 46,1, AK Parti'nin adayı Burhan Sakallı'nın ise yüzde 44,5 oy alacağı öngörüldü.

GAZİANTEP

Araştırmada, vatandaşa, "Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" soruldu. Yüzde 47,3'lük kesim AK Parti'nin adayı Fatma Şahin, yüzde 26,5'lik kesim DSP'nin adayı Celal Doğan, yüzde 16,6'lık kesim İYİ Parti adayı Ejder Demir dedi.

MERSİN

"Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri" sorulan vatandaşlardan yüzde 34,3'lük kesim MHP'nin adayı Hamit Tuna, yüzde 33,9'u CHP adayı Vahap Seçer, yüzde 18,4 oranında DP Adayı Ayfer Yılmaz dedi.