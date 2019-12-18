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6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de, 6 çocuğunun annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra Adana'ya kaçan şahıs yakalandı. Zanlının kız kardeşi ağabeyine tepki göstererek, "Allah belasını versin ağabeyimin, inşallah o da ölsün" ifadelerini kullandı.

18.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:276 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

'de bir kişi, evinde 6 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından kaçtığı Adana'da polisler tarafından yakalandı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak üzerindeki Huzur Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, apartmanın birinci katından gelen sesler üzerine polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Emine D. (39) adlı kadını evinde bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 6 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ekipleri, bölgede yaptığı incelemede ve görgü tanıklarından aldığı bilgilerde, öldürülen kadının kocası H.D.'nin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirledi. Bölgeyi kordon altına alan polis olay yerinde araştırma yaparken, Emine D.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Bu arada acı haberi alarak olay yerine gelen Emine D.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

ZANLININ KIZ KARDEŞİNDEN ABİSİNE: İNŞALLAH O DA ÖLSÜN

Şüphelinin kız kardeşi gözyaşları arasında ağabeyine tepki göstererek, "Allah belasını versin ağabeyimin, inşallah o da ölsün" dedi. Kaçan zanlı ise Adana'da yakalanarak Mersin'e getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Mersin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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