Haberler » Güncel » '6. Din Şurası' kararları yarın kamuoyuna açıklanacak - Haber

"6. Din Şurası" kararları yarın kamuoyuna açıklanacak

"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca düzenlenen "6. Din Şurası", yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın şura kararlarını kamuoyuna açıklamasıyla sona erecek.

27.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:10
"Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca düzenlenen "6. Din Şurası", yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın şura kararlarını kamuoyuna açıklamasıyla sona erecek.

Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan şurada, katılımcılardan 5 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar, "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi", "Sosyokültürel Değişimin İnanca ve Dini Hayata Etkisi", 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Eğitim', 'Sosyokültürel Değişim ve Dini Yayınlar', 'Sosyokültürel Değişim ve Yurt dışı Diyanet Hizmetleri' ana başlıkları hakkında müzakerelerde bulunuyor.

Şuranın son gününde komisyonlar değerlendirme oturumlarını yapacak ve konularla ilgili yaptıkları müzakerelerin raporlarını oluşturacak. Genel oturumda şurada alınacak kararlar belirlenecek ve şura üyeleri tarafından oylanacak. Alınan kararlar kamuoyuna ilan edilecek. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:15 "Haydi Sahaya" projesiyle Ankara'da 15 basketbol sahası açıldı
14:14 Dehşet evinin iddianamesi hazırlandı
14:14 Spor yeni malatyaspor'da hedef gençlerbirliği maçından 3 puanla dönmek
14:14 Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den hastalara "geçmiş olsun" ziyareti
14:10 Burhaniye'de Şampiyon sporcudan Kaymakam ziyareti
13:48 Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, çekim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:56 İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor
12:55 Doktor rapor veremeyeceğini söyleyince küfür etti, yetmedi kafa attı
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
27.11.2019 14:15:46