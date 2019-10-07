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6 Ekim 2019 Haberleri

6 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

07.10.2019 00:186 Ekim 2019 Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, TEM Otoyolu, Genel

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03:56 Yeşile bürünen FSM Köprüsü havandan görüntülendi
00:39 Şiddetli yağış sonrası evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı
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23:15 İstanbul'un simgeleri "Serabsel Palsi" için yeşile büründü
22:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Bursa'da konuştu
21:25 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etnospor kapanış programına katıldı
19:21 Trabzon'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı