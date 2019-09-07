6 Eylül 2019 Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'düşüncelerine katılmıyorum' deyip hapis cezası alan Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük saygı duyuyorum CHP'li Başkan Akay, damadını 7 bin tl maaşla özel kalem müdürü olarak atadı HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği 'Çocuğunuzu siz gönderdiniz' sözü gerginliğe neden oldu Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı Şenol Güneş: Fatih Terim'in ceza almasını istemem TFF'den son dakika 19.05 açıklaması: Kararlar saat 18.58'de iletildi Mehmet Zeki Çelik'ten genç futbolculara tavsiye İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı! Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Süleyman Soylu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: Hareketlenmeyi sağladık Oğlunu aramaya çıkan anne, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı 11 ayrı suçtan aranan kadın, saklanmak için yaptırdığı özel bölmede yakalandı! Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi Ocak zammında emekli maaşlarında 500 liraya kadar artış olacak İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi Eski manken Tuğçe Kazaz'dan dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu paylaşımı Ekrem İmamoğlu'ndan HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama! ABD'deki defilede Ayşe Hatun Önal rüzgarı esti Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada ara karar verildi: Sanıklar, tutuklu yargılanmaya devam edecek Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi Ünlü şarkıcı Demi Lovato, 'Bıktım' diyerek selülitli fotoğrafını paylaştı AK Parti'den Yenikapı açıklaması: Şov yaptıktan sonra araçları tekrar kullanmak yok Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki! Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama