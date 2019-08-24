6 eylül'de vizyona girecek 'kolej havası'

2019-2020 sezonunun Vodafone Park'taki ilk maçı öncesi Beşiktaş taraftarları büyük bir sürprizle karşılaştı. Beşiktaş'ın, Türkiye futbol tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atan, 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı takıma odaklanan 'Kolej Havası' belgeselinin fragmanı ilk kez stadı dolduran binlerce Beşiktaşlı'yla buluştu.

Tanıtımı coşkuyla ve alkışlarla karşılanan belgesel, Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu Özkaynak Düzeni ile başlayıp Süleyman Seba'nın temsil ettiği değerlerle yoğrulan bu ekibin hikayesinin köklerine iniyor. Metin Tekin'den Feyyaz Uçar'a, Rıza Çalımbay'dan Mehmet Özdilek'e kadar efsane futbolcuların unutulmaz anılarıyla yer aldığı filmde, Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlı olmanın anlamına dikkat çekiyor.

Yönetmen Sertan Ünver ile yapımcılığını üstlenen Güverte Film'i, Türkiye müzik tarihinin iki ölümsüz ismi Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın hikayelerinin anlatıldığı 'Blue'nun ardından yeniden buluşturan 'Kolej Havası', 6 Eylül'de sporu sevgi, saygı, dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemini yeniden hatırlatmak üzere vizyonda olacak.