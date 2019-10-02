6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçiminde barajın düşürülmesi tartışmaları ve yani parti kurma çalışmaları ile hareketlenen siyaset arenasında 6 farklı anket şirketinden gelen sonuçlar büyük yankı uyandırdı.

İstanbul merkezli Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 1 Ekim'de yayımladığı raporda 'seçmenlerin hangi partiye oy vereceği konusunda' araştırmalar yapan farklı anket şirketleriyle ilgili bir veri analizi yaptı.

4 ŞİRKET CUMHUR İTTİFAKI'NI YÜZDE 50'NİN ALTINDA GÖSTERDİ

ORC, Piar, Avrasya, ADA, Potimar ve Saros gibi farklı anket şirketlerinin verilerinin yer aldığı raporda 6 farklı anket şirketinin verilerinin ortalaması ele alındı. 6 anket şirketinden 4'ü Cumhur İttifakı'nın oylarını yüzde 50'nin altında gösterirken, sadece ORC ve AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma, bu oranı yüzde 50'nin biraz üzerinde gösterdi. Saros şirketi Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 43 olarak açıklarken, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu sıfır hatayla bilen Avrasya şirketi (AKAM), AK Parti'nin oy oranını yüzde 29,9 olarak belirtti.

İşte 6 araştırma şirketinin verileri;