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6 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu

Konya'da faaliyet gösteren Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği 6 farklı ülkeden 22 genci Konya'da girişimciliğin önemi için bir araya getirdi.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:306 farklı ülkeden gençler Konya'da buluştu
'da faaliyet gösteren Çeşitlilik İçinde Birliktelik Derneği 6 farklı ülkeden 22 genci Konya'da girişimciliğin önemi için bir araya getirdi.
Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Erasmus+ gençlik alanında yürütülen proje kapsamında 5 gün boyunca gençler girişimciliğin önemi ve nasıl başarılı olunacağı, iş kurma fikri oluşturma, başarısızlık korkusunu yenme ve problem çözme becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.
Katılımcılardan Selçuk Üniversitesi öğrencisi Ahmet Aydın, projenin üniversite eğitimini alan ve iş kurma veya işe yerleşme arefesinde olan gençler için büyük bir fırsat olduğunu ve eğitimin çok faydalı geçtiğini belirtti.
Portekizli katılımcı Maria Enea, başarılı bir girişimci olmanın önemini fark ettiğini ve başarısızlığın sebeplerini de öğrendiklerini söylerken, Litvanya'dan katılan Jonas Ruceskas ise başarılı bir girişimci olmak için önemli becerileri öğrendiğini ayrıca Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Proje kapsamında katılımcılar ayrıca kentin tarihi alanları ve Mevlana Müzesi'ni de ziyaret etti.

Türkiye, Erasmus, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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