Haberler » 3. Sayfa » 6 günde 4 evi soyan hırsızlar yakalandı - Haberler

6 günde 4 evi soyan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 6 günde 4 evi soyan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

14.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:526 günde 4 evi soyan hırsızlar yakalandı
'nin ilçesinde 6 günde 4 evi soyan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 05-11Aralık tarihleri arasında ilçede bulunan 4 eve giren hırsızlar, ziynet eşyası ve para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olayların yaşandığı evlere intikal eden polis ekipleri, evlere giren şahısların aynı kişiler olabileceği şüphesi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.T., H.M., B.D. ve H.Y. olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Yalova'da oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından dün Yalova'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıslardan M.T.'nin 16 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, H.M.'nin farklı suçlardan 5, B.D.'nin 1, H.Y.'nin ise 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Karamürsel, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
15:16 TBMM Başkanı Şentop'un İran Meclis Başkanı Laricani ile görüşmesi - Haberler
15:13 İSDEMİR'de patlama (1) - Haberler
15:11 Yetişkinlere Donguri Yöntemi öğretilecek - Haberler
15:10 Gazetecilik söyleşilerinin ilk konuğu Başkan Karaca oldu - Haberler
15:02 Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti - Haberler
14:28 Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama - Haberler
14:23 İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak - Haberler
13:46 MHP'li Semih Yalçın'dan Davutoğlu'nun partisine zehir zemberek sözler - Haberler
13:45 Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu - Haberler
14.12.2019 15:27:49