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6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)

ANNESİ TESLİM ALDIBilecik'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T.

05.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:466 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)

ANNESİ TESLİM ALDI

'teki evinden 6 gün önce "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden alınamayan ve dün 'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T. (15), bugün Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana'ya gelen annesi Muazzez T.'ye teslim edildi. Kızını teslim alan anne çocuk şubeden çıkarken soruları yanıtsız bıraktı. Daha sonra G.T. ve annesi kendilerini bekleyen araca binerek, kentten ayrıldı.



Bilecik, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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