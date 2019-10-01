6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

SİVAS'ta 'böbrek yetmezliği' tanısı konulan 6 günlük bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri
Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Akkuş çiftinin Sivas
'ta doğan kız bebeklerine, 'böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Bebek
, yapılan ilk tedavisinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Sivas'tan 55 dakika süren yolculuğun ardından Kayseri'ye gelen helikopter, hastanenin bahçesindeki piste indi. 6 günlük bebek, helikopter pistinde hazır bekleyen yeni doğan yoğun bakım sağlık ekipleri tarafından alınarak, tedavi için hastaneye götürüldü.