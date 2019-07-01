01.07.2019 13:22
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6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC

BOLU merkezli 6 il ve KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı olan 9 kişiden 7'si gözaltına alındı.

BOLU merkezli 6 il ve KKTC'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama kararı olan 9 kişiden 7'si gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen muvazzaf üsteğmen, muvazzaf astsubay, açıkta yüzbaşı, açıkta astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, ihraç astsubay, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı 'mahrem imam' ve 'mahrem imam' olan polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında, savcılıkça arama- el koyma ve gözaltı kararı da verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Ankara, Gaziantep , İstanbul , Aksaray ile Hatay ve KKTC'de bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


- Bolu
Kaynak: DHA
Kıbrıs , Bolu , Güncel

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