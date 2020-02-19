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6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

AKSARAY merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında mesleklerinden ihraç edilen komiser yardımcısı ve polis memurlarının olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

19.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:306 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

AKSARAY merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında mesleklerinden ihraç edilen komiser yardımcısı ve polis memurlarının olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün 2009'daki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından bugün Aksaray başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Konya, Çanakkale ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında mesleklerinden ihraç edilen komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 7 kişi, 'terör örgütü FETÖ/PDY üye olmak', 'kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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