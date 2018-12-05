05 Aralık 2018, 13:50
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6 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

6 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün sabah saatlerinde Zonguldak merkezli  İstanbul, Kocaeli, Edirne, Yozgat ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün de sürdürülen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. 6'sı muvazzaf, 2'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski askeri öğrenci olan şüpheliler, işlemleri için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - Zonguldak
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:50