6 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

ZONGULDAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün sabah saatlerinde Zonguldak merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Edirne
, Yozgat
ve Siirt
'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün de sürdürülen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. 6'sı muvazzaf, 2'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski askeri öğrenci olan şüpheliler, işlemleri için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - Zonguldak
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:50