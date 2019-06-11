6 ilde terör operasyonu: 33 gözaltı kararı

Siirt
merkezli 6 ilde terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla başlatılan operasyonda, 33 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Siirt Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finans sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
'nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şahsa yönelik Siirt merkez ile Eruh ve Pervari
ilçeleri, Antalya
'nın Kepez
ve Alanya
ilçeleri, Mersin
merkez ile Akdeniz
ve Toroslar
ilçeleri, Batman
, Van
'ın İpekyolu
ilçesi ile İstanbul
'un Gaziosmanpaşa
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, zanlıları yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Siirt
, Güncel