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6 ildeki FETÖ operasyonunda 4 kişi adli kontrolle serbest

Çankırı merkezli yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:016 ildeki FETÖ operasyonunda 4 kişi adli kontrolle serbest
merkezli yapılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 6 ilde yapılan operasyonda Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıs savcılık sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ilde FETÖ/PDY kapsamında 3 Ocak tarihinde Çankırı merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Yozgat ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önceden adliyeye sevk edilen 9 şüpheli şahıs ise serbest bırakılmıştı. - ÇANKIRI

Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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