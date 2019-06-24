24.06.2019 12:03
Haberler » Güncel » Haber

6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama

6 ildeki PKK operasyonunda 10 tutuklama

SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

SİİRT merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11 Haziran'da, Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 11'i, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Siirt
Kaynak: DHA
PKK , Siirt , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:22 ENİS FOSFOROĞLU İÇİN KADIKÖY'DE TÖREN DÜZENLENDİ 2 (Aktüel görüntüler)
13:22 USTA OYUNCU ENİS FOSFOROĞLU İÇİN HALDUN TANER SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLEDİ
13:21 ENİS FOSFOROĞLU İÇİN KADIKÖY'DE TÖREN DÜZENLENDİ 1 (Aktüel görüntüler)
13:21 Kayseri'de ortağını öldüren sanığa 20 yıl hapis
13:21 Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de "taciz" gerginliği
13:20 Başkan Vergili, Akın'a başarılar diledi
13:20 Yüksekova'da 4 kilo eroin ve 23 kilo afyon sakızı ele geçirildi