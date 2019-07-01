6 ildeki uyuşturucu operasyonuna 40 tutuklama

GAZİANTEP merkezli, 6 ilde 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 40'ı tutuklandı., şebeke halinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 7 ay boyunca polis tarafından fiziki ve teknik olarak takibe alınan şebeke üyelerinin Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Hakkari'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, cuma günü 6 ilde 400 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Drone kullanılan ve özel harekatçıların da aralarında olduğu polislerin baskınında arama yapılan adreslerde; 6,5 kilo eroin, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar 15 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca ile 1 çalıntı otomobil ele geçirilirken, 53 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, 40 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.- Gaziantep