27.06.2019 12:30
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6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı

6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı

Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.

Aralarında Eskişehir 'in de bulunduğu 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama ve görevden alma kararları kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız , Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu , Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt , Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş , Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman görevlerinden alındı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir , Güncel

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