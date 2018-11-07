6'ıncı Merit Açık'ta Şampiyon Franck Stepler Oldu

Kuzey Kıbrıs
'taki Merit Park Hotel ve Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle düzenlenen "6'ncı Merit Açık Tavla Şampiyonası", 30 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Girne
'de gerçekleşti. Bu yıl turnuvaya Amerika
, Arjantin
, Avustralya
, Brezilya
, Fransa
, İngiltere
, İran
, İspanya
, İsviçre
, İtalya
, Japonya
, Kanada
, Norveç
, Rusya
, Tayland
ve Yunanistan
'ın da aralarında bulunduğu 43 ülkeden 532 oyuncu katıldı. 2014 Dünya Şampiyonu ünlü tavlacı Akiko Yazawa'nın (Japonya) da yarıştığı şampiyona unutulmaz maçlara sahne oldu. "Merit Açık"ta dördüncü kez yarışan ve doğuştan kolları olmadığı için ayak parmaklarıyla tavla oynayan Jerry Limb, yine şampiyonanın en sempatik ismiydi.
"Dünyanın en büyük modern tavla organizasyonu" olan "6'ncı Merit Açık"ta bu yılın finalini iki Fransız oynadı. Franck Stepler, vatandaşı Aurelien Bonnet'i yenerek 69 bin euro tutarındaki büyük ödülün sahibi oldu. 14 oyuncunun katıldığı, "Wetgammon" adıyla düzenlenen sualtı turnuvasını ise İngiltere'den Tim Line kazandı. Merit Park Hotel, WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye
Temsilcisi Arda Fındıkoğlu direktörlüğünde gerçekleşen turnuvanın ödül havuzuna 40 bin euro katkıda bulundu. Tüm kategorilerde dağıtılan ödül toplamı ise 350 bin euroya ulaştı.