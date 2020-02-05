6 işsizin striptizliğe uzanan trajikomik hikayesi

Bugüne kadar başrolünde oynadığı TV dizileri ve filmlerle büyük beğeni kazanan ödüllü oyuncu Cansel Elçin ile son günlerde ses getiren Mucize Doktor dizisinde de yeralan usta oyuncu Reha Özcan'ın Alican Altun ile başrolünü paylaştığı 'Çıplak Vatandaşlar'da; 6 arkadaşın işsizlik sürecinde yaşadıkları ve striptizciliğe kadar uzanan maceraları, sevimli bir komediye dönüşüyor.

Simon Beaufoy'un yazdığı, dilimize Şükran Yücel'in çevirdiği, ülkemizde de 'Anadan Doğma' ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi 'Full Monty'nin tiyatroya uyarlaması olan Çıplak Vatandaşlar'da; Sheffield'da işsiz kalan 6 adamın acınası halleri, zekice yazılan hınzır esprilerle dolu, eğlenceli ve sevimli bir komediye dönüşür.

Sheffield çelik fabrikasının kapanmasıyla işsiz kalan Gaz ve arkadaşları, geçinebilmek ve ailelerine bakabilmek için hiç düşünmedikleri striptiz dünyasına adım atarlar. Ancak striptiz nasıl yapılır hiçbir fikirleri yoktur. Üstelik rekabet büyüktür ve bilmedikleri bu yolda başlarına gelmedik kalmaz.

Her yerde karşılaşılan işsizlik sorununu; seyirciye sempatik gelecek karakterlerle ve kendine özgü mizah anlayışıyla anlatan trajikomik oyun, eğlendirirken düşündürüyor ve sürprizli finali ile izleyiciyi ters köşe yapıyor.

Yönetmen Laçin Ceylan imzasıyla tiyatroya taşınan ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Çıplak Vatandaşlar, yoğun turne takvimi kapsamında tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyo