"6. İstanbul Coffee Festivali" başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenen " İstanbul Coffee Festival", KüçükÇiftlik Park'ta başladı.Dream Sales Machine'ın organize ettiği festival, Axess ana sponsorluğunda 22 Eylül 'e kadar kahveseverleri ağırlayacak.İstanbul Coffee Festival'inin Koordinatörü Yasemin Kargınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin bu yılki mottosunu "Şehri Uyandıran Festival" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Aslında her anlamda kahve bir uyanış. Kahveyi hayata, bir fikre, bir keyfe uyanış olarak görüyoruz." dedi."Bu yıl yine 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz"Kargınoğlu, festivali her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti:"Geçtiğimiz yıl festivale 44 bin kişi gelmişti. Bu sene yine 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda sponsorlarımız ve katılımcılarımızla beraber festivalde 140 marka var. İçeride ayrıca hem coffee shop sahipleri hem de barista olarak yaklaşık bin kişi yer alıyor."Festival alanında birçok keyif unsurunu bir araya getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kargınoğlu, "Özellikle kahve stantlarında birçok kahveci ikramlar yapıyor. Seminer ve workshop alanımızda hem yurt dışından gelen hem de Türk konuşmacılarımız var. Workshop alanındaki aktivitelere ziyaretçilerimiz de dahil olabiliyor." diye konuştu."Festivalde 24 canlı performans yapılacak"Yasemin Kargınoğlu, bu yıl ilk kez festivale yurt dışından coffee shopların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti:"Onlar için de çok keyifli bir alan kurduk ve onların kahvelerini tadabiliyoruz. Amsterdam'dan, Berlin'den, Atina'dan gelen misafirlerimiz var. Coffee More alanında da konserler için bir sahnemiz var ve 24 canlı performans yapılacak. Her gün festivali büyük bir kapanışla bitiriyor olacağız. İnşallah hep beraber festivalin keyfini çıkaracağız."Festival hakkındaAvrupa'nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan ve her gün 2 seans olarak gerçekleştirilen "İstanbul Coffee Festival", bu yıl kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu ve bugünün yeni lezzetlerini ziyaretçilere sunacak.Her yıl yüzlerce kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan festivalde ayrıca demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları da yapılacak.Festival, 22 Eylül akşamı sona erecek.