17.06.2019 15:15
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6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hafta sonunda 6 kaçak yapı daha yıkıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hafta sonunda 6 kaçak yapı daha yıkıldı. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından alınan karar sonrasında Kapadokya bölgesinde hafta sonunda 6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Alınan karar sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri ve ilgili belediyelerce Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 5, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde ise 1 kaçak yapı yıkıldı.
KAPADOKYA'DA 33 KAÇAK YAPI DAHA YIKILACAK Hafta sonunda Göreme'de 5, Ortahisar'da 1 kaçak yapının yıkımlarının tamamlanmasının ardından hafta boyunca Avanos ilçesinde 10, Ürgüp ilçesinde 9, Uçhisar'da 2, Ortahisar'da 10, Çavuşin köyünde 2 olmak üzere 33 kaçak yapının yıkımına daha devam edileceği öğrenildi.
(İHA)6 kaçak yapının yıkımı tamamlandı
Kaynak: İHA
Türkiye, Ortahisar, Kapadokya, Güncel

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