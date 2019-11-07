6 Kasım 2019 Haberleri

Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat! Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi! Fatih Terim'den 2 değişiklik! ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu Mario Balotelli'den Galatasaraylı taraftarlara teşekkür! Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı 'Her Yerde Sen' izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek! Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi! Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor Müge Anlı'nın sorusu katil zanlısını köşeye sıkıştırdı! Cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan 'Biz terörist değiliz' çıkışı Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Angelina Jolie, 'Brad'i protesto etmek için soyundum' deyip çıplak poz verdi Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Napoli'de futbolcuların kamp isyanı! Tesislerden ilk ayrılan isim Eljif Elmas oldu İstanbul'da lastiği patlayan minibüs takla attı: Yaralılar var Kolasinac ve Mesut'a yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Mahkemede ortaya çıktı! Adnan Oktar, Beşar Esed'e barış mektubu göndermiş İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı İstanbul depremiyle ilgili Japon deprem uzmanından uyarı: Yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğü bekliyoruz Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihan Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası Cenk Tosun'dan Galatasaray yorumu: İnşallah Galatasaray başarılı olur!