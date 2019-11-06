6 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
15.00 Kupada 5'inci tur kuraları çekilecek. (Riva)
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla sonuncu sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray
, dördüncü maçında 4 puanla ikinci basamakta yer alan İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.
23.00 Gruptaki diğer karşılaşmada, 9 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Fransız takımı Paris Saint-Germain, 2 puanla üçüncü durumdaki Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırlayacak.
KRASNODAR - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
12.15 Krasnodar'ın teknik direktörü Murad Musaev ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (Krasnodar Stadyumu)
15.30 Ev sahibi ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Chetuk sahası)
18.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Alexander Sörloth basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. (Krasnodar Stadyumu)
19.00 Bordo-mavililer, karşılaşma hazırlıkları kapsamında son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Krasnodar Stadyumu)
BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
11.30 Beşiktaş
karşılaşma için özel uçakla Portekiz'in Porto kentine hareket edecek, ardından kara yolu ile Braga'ya geçecek.
15.30 Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto ve bir futbolcu basın toplantısında değerlendirmelerde bulunacak. (Estadio Municipal)
19.30 Portekiz ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. (İlk 15 dakikası basına açık - Antrenman tesisleri)
21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak. (Estadio Municipal)
21.30 Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. (15 dakikası basına açık- Estadio Municipal)
WOLFSBERGER - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
19.30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıkacak. (Stadion Graz Liebenau)
20.00 Temsilcimiz karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (İlk 15 dakikası basına açık)
21.00 Wolfsberger'in teknik direktörü Gerhard Struber ile bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (İlk 15 dakikası basına açık) (Stadion Graz Liebenau)
22.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi son antrenmanına çıkacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA SONA ERİYOR
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR
18.50 Vitória Guimarães - Arsenal
BASKETBOL
7DAYS EuroCup
20.15 Darüşşafaka Tekfen - KK Cedevita Olimpija
22.00 Limoges Cercle Saint-Pierre - Tofaş
-FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 TEKSÜT Bandırma - AEK Athens
22.30 Bàsquet ICL Manresa - Türk Telekom
22.30 New Basket Enel Brindisi - Beşiktaş Sompo Sigorta
-FIBA Europe Cup
20.00 BC CSU Sibiu -Bahçeşehir Koleji
22.30 Excelsior Brussels - Pınar Karşıyaka
-Euroleague (Kadınlar)
18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - TTT Riga
19.00 ZHBK Dynamo Kursk - Fenerbahçe Öznur Kablo
-EuroCup (Kadınlar)
16.00 OGM Orman Gençlik - Udominate Basket Umea BBK
18.00 Kayseri Basketbol - CCC Polkowice
18.30 Tsmoki-Minsk - Hatay Büyükşehir Belediye Spor
Kulübü
21.00 Lulea Basket - Galatasaray
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
17.00 Arhavi Voleybol - Sorgun Bld.
17.00 İstanbul BBSK - Arkas Spor
18.30 İnegöl Bld. - Spor Toto İnegöl
18.30 Tokat Bld. Plevne - Bursa B.Şehir Bld.
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta
CEV Kadınlar Challenge Kupası
20.00 1.MCM-Diamant Kaposvari - Türk Hava Yolları