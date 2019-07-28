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6 katlı binanın çatısı alev alev yandı

6 katlı binanın çatısı alev alev yandıERZURUM - Erzurum'da 6 katlı binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

28.07.2019 16:39
6 katlı binanın çatısı alev alev yandı
6 katlı binanın çatısı alev alev yandı
ERZURUM - Erzurum'da 6 katlı binanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Saatlerce söndürülemeyen yangında binanın çatısı kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın saat 12: 00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesinde 6 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı. Alevler bir anda binanın üst kısmının tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yangın alt katlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Olayda can kaybı yaşanmazken binanın üst katı ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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