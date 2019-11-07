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6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

6. kattan düşen şahıs hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

07.11.2019 03:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 03:08
6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Gürpınar sokak üzerinde meydana gelen olayda İ.Ç. (51), 6. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ev ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Battalgazi, Melikgazi, Gürpınar, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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