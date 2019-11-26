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6. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı

Rize'de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.

26.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:006. kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun annesi tutuklandı
'de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan annesi tutuklandı.
12 Kasım'da Rize Merkez'de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H., olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.
(İHA)

Rize Merkez, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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