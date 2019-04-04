6 Kez Üst Üste Belediye Başkanı Seçildi

Kaynak: DHA

YOZGAT'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde, 25 yıldır belediye başkanlığı yapan Doğan Sungur (57), yerel seçimde, AK Parti'den üst üste 6'ncı kez göreve seçildi. Sungur, "Bana oy veren ya da vermeyen bütün halkıma teşekkür ediyorum" dedi.Doğankent beldesinde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Doğan Sungur, 1994 yılında Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçildi. 1999 yılındaki seçimde yeniden başkan olan Sungur, daha sonra AK Parti'ye geçti. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Sungur, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni de 624 oy alarak, kazandı. 6 kez üst üste seçilen Sungur, mazbatasını alıp, göreve başladı. Doğan Sungur, "Bu dönem Sorgun'a belediye başkan aday adayı olmuştum; ama son anda büyüklerimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile yeniden Doğankent'e aday oldum ve yapılan seçimde de yeniden başkanlığa seçildim. Bana oy veren ya da vermeyen bütün Doğankent halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.- Yozgat