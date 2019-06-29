29.06.2019 02:27
Haberler » Güncel » Haber

6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, köyden topladıkları mantarı yiyen 6 kişilik aile zehirlendi.
Olay, akşam saatlerinde İbnisina Mahallesi Kaleönü Sokak üzerinde bulunan Altunışık Ailesi'nin evinde meydana geldi. Düzce 'deki köylerinden topladıkları mantarı akşam yemeğinde yiyen aile üyelerinden, ilerleyen saatlerde karın ağrısı şikayeti meydana geldi. Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Kevser Altunışık ile çocukları Sudenaz, Yusuf, Ebrar Altunışık'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 aile üyesini de Seka Devlet Hastanesi 'ne götürerek tedaviye aldı. Mantardan zehirlenen 6 aile üyesinin tedavisine devam ediliyor.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Düzce , Derince , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
03:06 YALOVA Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz
03:06 KAYSERİ MEZUNİYET DÖNÜŞÜ KAZA 4 ÖLÜ, 1 YARALI
03:01 G20 Osaka Zirvesi
02:55 ÇANAKKALE Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
02:55 NEVŞEHİR Kapadokya'da yerli ve yabancı modacılardan defile
02:55 ÇANAKKALE GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
02:52 DHA YURT BÜLTENİ - 22