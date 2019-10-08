Haberler » 3. Sayfa » 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendiİSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi.

08.10.2019 13:20
6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.
Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler ve olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.
6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:12 Kayseri'deki cinayette 3 gözaltı
19:08 Almanya'da bir ABD savaş uçağı düştü
18:59 Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
18:50 3 yılda 42 araç çalan çetenin 11 üyesi tutuklandı
18:48 Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor
18:47 Sivas'ta örtü yangını
18:47 E-5 karayolunda tır bariyerlere çaptı