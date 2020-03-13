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6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış

6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmışADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:32
6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış
ADANA'da, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kavganın, 5 lira olan otopark ücreti nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile 10 Mart günü, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T.'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri" dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada, Volkan E. bıçakla, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopayla yaralandı.
Zafer T.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.'yi gözaltına aldı. Sorgularında silahlı kavganın otopark ücreti olan 5 lira nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 kişinin yaralandığı otopark kavgası 5 lira için çıkmış

Kaynak: DHA

Etiketler : Seyhan, Güncel

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