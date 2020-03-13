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Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden 6 kişi yaralandı

Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

13.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:34
Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden 6 kişi yaralandı

İddiaya göre Volkan E. 10 Mart günü, Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Volkan E., 5 lira park ücreti isteyen Cumali T'ye (34), "Para vermem, burası benim akrabamın yeri." dedi. Bunun üzerine çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Volkan E'nin arkadaşları ile otopark çalışanlarının da karıştığı kavgada, Volkan E. bıçakla, Zafer T. (30), Cumali T. (34) ve Hayati K. (52) tabancayla, Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ise sopayla yaralandı.

Zafer T.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis tedavisi tamamlanan Volkan E. ile Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ve Emre E.'yi gözaltına aldı. Sorgularında silahlı kavganın otopark ücreti olan 5 lira nedeniyle çıktığını söyleyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Seyhan, 3. Sayfa, Güncel

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