6. Kocatepe Gençlik Fuarı Başvuruları Başladı

Kaynak: İHA

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı'na katılım için başvurular başladı.TDV KAGEM tarafından 2014 yılından itibaren düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri, öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan Kocatepe Gençlik Fuarı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarda kurucu ya da yürütücüsü gençlerden oluşan ulusal ve uluslararası ölçekte projeler üreten kuruluşlara da yer verilecek. Fuarda yer alacak kuruluşlar, değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak titiz bir çalışma sonucunda belirlenerek ilan edilecektir. Fuara katılım için son başvuru tarihi 10 Mart olarak açıklanırken, Fuar Başvuru Formu'na kocatepegenclikfuari.net adresinden üç ayrı dilde ulaşabilecek. - ANKARA