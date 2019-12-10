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6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Katar'ın El-Sadd ekibinin mücadele edeceği 2019 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

10.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:346 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada
FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi 'ın El-Sadd ekibinin mücadele edeceği 2019 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 16'ncısı, 11-21 tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.
Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Okyanusya Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Kaledonya temsilcisi Hienghene karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 20.30'da yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.
Karşılaşmanın galibi, 14 Aralık'ta Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Monterrey takımıyla karşıya gelecek.
Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis arasında oynanacak.
Liverpool'un ilk maçı 18 Aralık'ta
Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. Flamengo, El-Hilal-Esperance de Tunis maçının galibiyle 17 Aralık'ta karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool da turnuvaya yarı finalde dahil olacak. İngiliz ekibi, 18 Aralık'ta yapılacak yarı finalde, Monterrey ile play-off'tan gelen takım arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'ta başkent Doha'daki Uluslararası Khalifa Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.
Geçen yıl Real Madrid, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ain takımını 4-1 yenerek kupayı 4. kez müzesine götürmüştü.

Futbol, Aralık, Katar, Spor

Kaynak: AA

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