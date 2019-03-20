6 Koyunu Çalan 4 Kişi Yakalandı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA
KARAMAN'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaman
merkeze bağlı Sudurağı
Beldesi'nde besicilik yapan Fatih
Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma
yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö.(31), B.A.(29) ve A.Ç.'yi (19), Konya
'daki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlarda sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
DHA, Jandarma, Konya, Karaman, Güncel
Kaynak: DHA