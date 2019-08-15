Haberler» Güncel» Haber

6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali" başladı.

15.08.2019 11:19 6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali" başladı.
Ara Güler caddesinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Şahin Yılancı, 16 Ağustos'a kadar sürecek festivalin bu yıl altıncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Üç gün dolu dolu festival gerçekleştirileceğini ifade eden Yılancı, "Kelkit Vadisinin en güzel festivallerinden birini gerçekleştiriyoruz. Şebinkarahisar'ın kalkınmasına da kaktı sağlayan festivalimiz, içerisinde kültürü ve sanatı da barındırıyor." dedi.
Festival açılışına, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ile Ahmet Hamdi Çamlı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festivalde kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:20   Yolunu şaşıran rakun 5 günlük takibin ardından yakalandı
13:19   Denizli'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
13:19   Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı...
13:18   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Ülkeyi, işçiyi satanlar, iftira atanlar esas alçak onlardır"
13:17   Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
13:17   Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı
13:17   Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai